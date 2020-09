Broh Tonye Jeremie Delphin, meglio noto come Broh, è un nuovo calciatore del Palermo. Manca solo l’ufficialità da parte del club di Viale del Fante.

Il centrocampista 23enne italo-francese è stato acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo. Ieri sera, attorno alle 22:30 il suo arrivo all’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino e le sue prime parole CLICCA QUI. L’affare era chiuso ormai da un paio di settimane, solo che il centrocampista era risultato positivo al coronavirus. Nulla di grave per lui, che è rimasto asintomatico per tutto il decorso della malattia. Adesso finalmente è risultato negativo al doppio tampone e può quindi raggiungere il resto dei compagni di squadra, per iniziare la sua nuova avventura agli ordini di mister Boscaglia. Andiamo a conoscere meglio il nuovo centrocampista rosanero.

Broh, nato a Parma il 21 marzo 1997, è un centrocampista centrale, in grado di ricoprire anche il ruolo di mezz’ala di centrocampo. Nel 2014 viene acquistato dal Parma, dove nella squadra Primavera colleziona 24 presenze e due gol. Nel maggio 2015 esordisce anche in serie A proprio con la maglia del Parma. La stagione 2016-2017 la gioca in due squadre diverse. La prima parte di stagione gioca nel Pordenone, in Serie C, dove colleziona 9 presenze, mentre a gennaio 2017, sempre in C, passa al Sud Tirol, dove, in una stagione e mezza, colleziona 36 presenze.

La stagione 2018-2019 la gioca in Serie B con la maglia del Padova dove colleziona 17 presenze. La passata stagione invece l’ha vissuta con la maglia del Cosenza, sempre in B, dove ha totalizzato 18 presenze e un gol.

Un nome quello di Broh, tenuto nascosto fino all’ultimo dal duo Sagramola-Castagnini, prima dell’affondo decisivo un paio di settimane fa. Poi la lunga attesa per il doppio tampone negativo al Covid-19, prima del suo arrivo ieri sera in città. Un innesto senza dubbio di qualità oltre che quantità per il centrocampo del Palermo targato Boscaglia, che adesso oltre i già presenti Palazzi, Martin e Odjer, potrà contare sulle indubbie qualità di questo giovane talento, con una discreta esperienza già alle spalle.