Intervenuto in una diretta Twitch su QSVS, Fabio Ravezzani – direttore di Telelombardia – ha attaccato Fabrizio Corona e sul modo con cui sta diffondendo le notizie in merito al caso scommesse:

«A me non piace che governi una parte di questa inchiesta a livello mediatico. Non siamo di fronte a un giornalista che ha come unico fine quello di informare la gente ma davanti a un personaggio che probabilmente porta soldi in tasca per diffondere notizie in maniera spericolata, infondata e a sfondo ricattatorio, modi che lo hanno portato a delle condanne. Triste come una parte d’Italia penda dalle sue labbra, come se fosse il giudice o il PM. Evitiamo di dargli troppo credito».