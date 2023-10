In una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio TV Serie A su RDS, Fabio Pecchia ha rilasciato diverse dichiarazioni sul Parma. DI seguito un estratto:

«La storia di questo club parla da sola, questa categoria ci sta stretta ma è un campionato difficile in quanto tante squadre sono attrezzate per la Serie A. Siamo la squadra della cadetteria ad avere più convocati (otto giocatori) in Nazionale, è un vanto per noi e per la città».