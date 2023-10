L’avvocato Pierfilippo Capello, esperto di giustizia sportiva, ha spiegato a Sky cosa rischiano i giocatori coinvolti nel caso scommesse e come si possono tutelare i club:

«Il Newcastle e l’Aston Villa si possono rivalere sui giocatori visto che gli hanno tenuto nascosto un comportamento illecito. Con la sanzione gli causerebbero un danno, per cui sarà possibile risolvere il contratto e chiedere i danni. Quanto al Milan, ad esempio, bisogna solo accertare la circostanza che Tonali, mentre era rossonero, scommetteva, ma se lo sapeva e l’ha taciuto, è in difetto verso il Newcastle e la federazione. Conoscendo i club italiani e come lavorano, mi sembra però difficile».