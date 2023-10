Emiliano Bonazzoli è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Lecco. Ecco un estratto delle sue parole:

«La trattativa è durata 5-6 giorni, abbiamo parlato e chiacchierato. Bisogna adesso remare nella stessa direzione e lavorare. So che è una frase fatta ma il lavoro svolto si vedrà la domenica e vogliamo subito fare punti. Metterò a disposizione la mia esperienza da allenatore e giocatore, seppur la Serie B (e tutto il calcio) è cambiata rispetto a quando non ci gioco. Ho portato avanti la difesa a 3, che si può variare a 5 e in altri modi. La squadra è fondata su questo modulo, non nascondo possibili cambiamenti. Ora va alzata l’asticella e niente voci negative».