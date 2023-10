Martedì sera Fabrizio Corona sarà ospite del programma Rai “Avanti Popolo” condottoda Nuncia De Girolamo.

«Ognuno fa il proprio mestiere i giornalisti fanno il loro, i politici un altro. Corona è stato già ospite altrove, magari per parlare di sé stesso o della sua vita, ma Corona è sempre lo stesso, non cambia la persona. Adesso viene da me, a portare una notizia che interessa il popolo; infatti, si chiama “Avanti Popolo” il mio programma».