Come si legge su “Corrieredellosport.it” in Rai si registrano tensioni e polemiche in vista dell’ospitata prevista di Fabrizio Corona ad ‘Avanti Popolo’, una presenza che sarebbe costata 10 mila euro.

La presenza di Corona era appetita anche da altri broadcaster, in quanto il noto paparazzo è al centro del caso scommesse che sta turbando il calcio italiano. Alcuni consiglieri di Viale Mazzini hanno sollevato la questione e chiederanno all’ad Sergio spiegazioni sull’ospitata di Corona da Nunzia De Girolamo, facendo riferimento al codice etico (che il servizio pubblico deve rispettare) su un personaggio troppo spesso al centro di casi giudiziari. Di recente Corona è già stato ospite a ‘Domenica In’ e a ‘Belve’ (occasioni in cui avrebbe percepito cachet anche superiori) dov’era stato però chiamato a parlare di se stesso e del suo personaggio.