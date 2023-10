Ai microfoni della Domenica sportiva ha parlato il Presidente deklla Lega Serie B Mauro Balata alla vigilia della gara che l’Under 21 giocherà martedì a Bolzano contro la Norvegia per la qualificazione all’europeo Under 21. Parlando del provvedimento disciplinare nei confronti di Nasti Balata ha invitato a non ingigantire il caso sottolineando come ci sia serenità nell’ambiente e come il giocatore abbia capito di aver sbagliato:

«E’ stata applicata una sanzione disciplinare, abbiamo un codice di comportamento che va rispettato. Il giocatore ha chiesto scusa a tutti e quanto è successo servirà anche a lui per crescere».

Nasti cacciato dal ritiro dell’U21 per un pugno a Ruggeri. Sui social le scuse: «Mi dispiace, rispetto i valori dello sport»