Caso Polito, parla un testimone: «Non è stato aggredito, ma ha reagito»

Ai microfoni di Quintopotere.it un tifoso della squadra pugliese, fornito la sua testimonianza sul grave fatto avvenuto dopo la trasferta del Bari a Cittadella. Il ds dei galletti Polito, infatti, è stato aggredito da un gruppo di supporters innescando un’importante colluttazione. Il testimone, ha riferito suoi e propri dettagli sulla vicenda avendo, a suo dire, assistito a tutta la scena.

«Ho assistito alla colluttazione, in un primo momento non ho capito che si trattasse di Polito, ho visto queste due persone picchiarsi. Il direttore non ha subito l’aggressione come è stato dichiarato, ma ha reagito. Entrambi i contendenti hanno riportato dei segni di questo diverbio: Polito è stato colpito da un pugno, mentre il tifoso aveva evidenti graffi all’altezza del collo. – continua il testimone – Non era solo, c’erano altre persone, ma è stato solo lui protagonista della colluttazione. Gli altri lo hanno poi aiutato a sistemare tutta la merce sparsa per terra. La violenza è da condannare, ma anche chi è nella società deve dare un buon esempio».