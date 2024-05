TMW: “Lecco, Malgrati via a fine stagione: offerte dall’estero per il tecnico. Priorità alla Serie B”

Come riportato da TMW, Andrea Malgrati a Lecco non è riuscito nel miracolo di mantenere la categoria con il club. Il futuro dell’allenatore però è avvolto dall’incertezza, visto che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e nelle ultime ore alcuni club si sono fatti avanti per proporgli una nuova avventura.

L’allenatore ha ricevuto, sempre secondo TMW, un’offerta dalla Serie A svizzera e una dal Samsunspor, società che milità nel massimo campionato turco. Al momento Malgrati non è però interessato a un’esperienza all’estero e punta alla Serie B o alla C per la prossima stagione.