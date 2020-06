Cinquantamila euro all’anno. Stando a quanto riferito da “Palermotoday.it”, il Palermo ritiene questa cifra adatta per avere in concessione lo stadio Renzo Barbera. Una cifra ritenuta congrua dal club di viale del Fante perché rappresenta lo 0,5 del fatturato che la società di Mirri presume di incassare nella prossima stagione. Adesso Mirri e Sagramola sono in attesa della bozza di proposta del Comune, ma dal club rosanero filtra ottimismo. Il Palermo non vuole certamente esimersi dal pagare, ma vorrebbe che fossero cifre congrue.

Sembra comunque che il Palermo abbia già pronta anche una controproposta. Si tratta di un meccanismo commisurato che varia dai 5 mila euro che attualmente paga il Messina (parametro preso in esame da Mirri e Sagramola) ai 340 mila che invece pagava la precedente gestione targata Zamparini. Una cifra cospicua, che il Palermo sarebbe anche disposto a pagare soltanto una volta tornato in serie A.