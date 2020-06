L’Ascoli si trova in piena crisi e la dirigenza ascolana sta valutando il furuto di Abascal. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’Ascoli si prepara a ingaggiare il quarto allenatore della stagione: dopo Zanetti (che non ha voglia di tornare, riprenderebbe una situazione complicatasi non certo per colpa sua), Stellone e lo stesso Abascal ci sono contatti in corso con altri tecnici. Nelle ultime ore la società avrebbe contattato Alessandro Calori (ultima esperienza a Terni, è durata circa un mese all’inizio del 2019), presto capiremo se si arriverà a un’intesa.