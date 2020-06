20.637 è il numero, secondo il bollettino diffuso anche oggi, 22 giugno, come accade quotidianamente dalla Protezione civile, fotografano il numero delle persone risultate positive al tampone e attualmente quindi contagiate da Coronavirus. Nella giornata di ieri lo stesso dato era di 20.972: il calo tra ieri e oggi è quindi di -335, mentre 24 ore fa lo stesso dato relativo era di -240. Dati che viaggiano nell’ordine delle centinaia, ben lontani quindi da quel -1.558 del 19 giugno, data dalla quale la discesa sembra essersi arrestata.

Il numero di casi attuali monitorati in Italia dall’inizio della crisi è oggi di 238.720, quindi ancora 221 casi in più in 24 ore (in linea con l’aumento di ieri, +224, e del giorno prima, +262. In 24 ore sono morte altre 23 persone con tampone positivo a Sars Cov-2. Ieri l’aumento delle vittime era di +24, due giorni prima il doppio, +49. Il bilancio dei morti sale così a quota 34.634.

Ci sono 533 persone che sono state dichiarate guarite nelle ultime 24 ore, a fronte delle 440 di ieri. Ad oggi, sono 183.426 le guarigioni registrate in tutto il paese dall’inizio della pandemia. Si dimezzano – effetto weekend – rispetto a ieri i tamponi effettuati (28.972 nelle ultime 24 ore a fronte dei 40.545 del giorno precedente.

Negli ospedali ci sono ancora 2.038 persone ricoverate, con 276 pazienti dimessi da ieri, e 127 persone ancora in terapia intensiva (21 in meno da ieri). 18.472 persone risultato isolate a domicilio.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

13.838 in Lombardia

1.970 in Piemonte

1.154 in Emilia Romagna

945 nel Lazio

585 in Veneto

505 nelle Marche

394 in Abruzzo

360 in Toscana

250 in Liguria

218 in Puglia

141 in Sicilia

133 in Campania

72 in Friuli Venezia Giulia

89 a Bolzano

53 a Trento

43 in Molise

33 in Calabria

28 in Sardegna

13 in Umbria

8 in Basilicata

5 in Valle d’Aosta