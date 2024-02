Caso Barbera, ass. Anello: «Tornelli? Dalla prossima gara lettori ottici riparati»

Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo ha parlato ai microfoni di “Trm” nel corso di “Siamo Aquile” esprimendosi sulla questione stadio.

«Possiamo dire che stiamo lavorando per migliorare il Barbera, di certo non è uno stadio all’avanguardia. Noi ci auguriamo che il Palermo vada sempre più in alto e a militare in Serie A e attestarsi tra le migliori squadre in Italia. Tornelli? Sono stati pagati 167mila euro pagati dal Comune con la possibilità che dalla prossima partita del Palermo in casa saranno sistemati i lettori ottici dei tornelli per facilitare gli ingressi».

