Caso Barbera, ass. Anello: «Canone da rinegoziare, aperto tavolo di confronto con il Palermo»

Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo ha parlato ai microfoni di “Trm” nel corso di “Siamo Aquile” esprimendosi sulla questione stadio:

«Concessione 173mila euro per il Palermo fino al 2026? Al momento c’è un contratto in essere con questo canone. Il contratto iniziale prevedeva un canone di 340mila euro poi è arrivato il covid e il canone venne rimodulato e ridotto a circa la metà. Oggi il Palermo ha pagato 170mila euro compensati dai lavori svolti. Ma nel 2024 il canone va rinegoziato. Verrà rideterminato con l’adeguamento al canone stabilito precedentemente. Le spese sostenute dal Palermo le ha sostenute in compensazione al canone di concessione. La squadra c’è è solida e in risultati stanno arrivando. Il Palermo continuando così può avere un obiettivo di promozione. Se il Palermo proponesse di rinnovare l’intero Barbera? Consegneremo subito le chiavi. Il programma che mi auguro possa essere ambizioso da portare avanti prevede una determinata cifra di investimento. Non mi sento oggi di chiedere al Palermo Fc se è in grado di sostenerlo. Abbiamo aperto con il Palermo un tavolo di confronto dicendo in maniera esplicità che siamo aperti a qualsiasi tipo di trattativa».

Repubblica: “Palermo, Consiglio comunale in stallo. Regolamento movida rinviato”

Repubblica: “Comune e Palermo cercano un’intesa per salvare lo stadio. Pronti i nuovi tornelli”