Repubblica: “Comune e Palermo cercano un’intesa per salvare lo stadio. Pronti i nuovi tornelli”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla questione “Renzo Barbera” tra Comune e City Group.

La cessione del diritto di superficie è la strada che è stata percorsa da tre club in Italia, la Juventus, l’Udinese. A Bergamo, invece, l’Atalanta ha comprato l’impianto comunale con un’offerta di poco inferiore agli 8 milioni di euro e ha investito molti soldi su quello che è diventato il Gewiss Stadium. A Sassuolo, nel 2013, la Mapei della famiglia Squinzi ha rilevato all’asta fallimentare lo stadio di Reggio Emilia con un’offerta da 3 milioni e 750 mila euro.

Queste soluzioni applicate a Palermo farebbero superare il vicolo cieco per cui lo stadio è destinato al declino. Il Comune senza soldi e con grandi sacrifici è riuscito a stanziare 168mila euro per rifare i tornelli che saranno pronti per Palermo-Como del 17 febbraio, ma non ha fondi per la manutenzione straordinaria di un impianto che avrebbe bisogno di non meno di 3 milioni di euro per i interventi indispensabili.

