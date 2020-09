Di seguito la nota ufficiale del club:

“La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Luigi Carillo. Il centrale classe 1996, arriva a titolo temporaneo dal Genoa. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Sambenedettese (Serie C, girone B) collezionando 16 presenze. Cresciuto nella Juve Stabia, proprio con le vespe ha esordito in serie B nel 2014. Per lui esperienze in C con Catania, Akragas, Paganese e Pisa”.