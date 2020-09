Di seguito il comunicato attraverso il sito ufficiale del club: “Pasquale Fazio, difensore classe 1989, è un nuovo tesserato del Catanzaro.

Si lega ai giallorossi per due anni. Si tratta di un calciatore molto esperto che ha ricoperto in prevalenza il ruolo di terzino destro ma che sa ben adattarsi anche in quello di centrale difensivo. Proviene dalla Juve Stabia dove, nell’ultima stagione, ha militato nel campionato di serie B. Tra i cadetti ha vestito anche le maglie della Ternana e del Trapani, collezionando complessivamente, in questa categoria, oltre 180 presenze”.