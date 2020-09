Un fulmine a ciel sereno per i più, ma non per i diretti interessati.

L’ultimo anno è stato molto complicato per tutta la famiglia, soprattutto per Claudia, con la sua battaglia contro il cancro che proprio in questi giorni ha dichiarato di aver finalmente sconfitto.

Il ritorno a Cagliari di Nainggolan sembrava di buon auspicio per salvare il rapporto, ma le cose evidentemente non stavano proprio così. Il periodico “Chi” spiega anche che il calciatore, dopo essere rientrato all’Inter, ha preso casa a Milano nella zona del Bosco Verticale insieme alla sua nuova fidanzata Sandra. L’udienza per la separazione già fissata per metà ottobre.