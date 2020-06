«Palermo è una piazza che merita la serie A. Stesso discorso vale per il Bari. Ci sono squadre che hanno poco a che fare con la categoria. Non conta la categoria, ma contano i progetti. Per una piazza come Palermo non conta la categoria». Queste le parole rilasciate da Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, ai microfoni di “Diretta Stadio”.