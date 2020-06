«Se conosco la rosa del Palermo? Io qualche calciatore lo conosco. Il Palermo ha una buona squadra e ha dei bravi direttori che sanno dove intervenire. Sicuramente seguiranno le direttive del nuovo allenatore. Ma il Palermo non può lottare per la salvezza in C, deve lottare per vincere. Sicuramente interverranno sul mercato». Queste le parole rilasciate da Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, ai microfoni di “Diretta Stadio”.