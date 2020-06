«Mi chiamano tantissimi amici da Palermo, ma non la società rosanero. Anche la società rosanero è fatta di persone serie e hanno massimo rispetto nei confronti dell’ipotetico nuovo allenatore. Sanno che sono concentrato sulla Juve Stabia e c’è il massimo rispetto. Sono consapevoli che un allenatore in questo momento è impegnato con un’altra società per finire il campionato e vogliono lasciarlo tranquillo». Queste le parole rilasciate da Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, ai microfoni di “Diretta Stadio”.