«Tornare a Palermo da allenatore? Essere accostati ad una piazza come Palermo vuol dire che stai facendo qualcosa di importante. Palermo è una delle migliori piazze d’Italia. La storia non si cancella. Essere accostato al Palermo mi riempie di orgoglio. Ma devo portare rispetto alla Juve Stabia e ora sono concentrato a centrare un obiettivo che per noi vale come la vittoria di un campionato. Nessuno può dire di no al Palermo, ma al momento non ci penso perché sono concentrato sulla squadra che alleno». Queste le parole rilasciate da Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, ai microfoni di “Diretta Stadio”.