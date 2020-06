Caserta: «A Palermo ho vissuto un anno bellissimo. E' una piazza importante»

«Il mio legame con il Palermo? E’ stato breve ma intenso. E’ stato un anno bellissimo dal punto di vista personale. Per un calcitore Palermo è una piazza importante. E’ durato solo un anno perché la società ha poi fatto altre scelte. La Sicilia è una regione che conosco molto bene. Per me la Sicilia è stata una tappa fondamentale per la mia carriera. Grazie a Catania e Palermo sono passato dai campi di periferia all’Olimpico». Queste le parole rilasciate da Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, ai microfoni di “Diretta Stadio”.