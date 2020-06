Salutato Pergolizzi, la dirigenza rosanero è al lavoro per trovare l’allenatore adatto per la prossima stagione in serie C. Il profilo tracciato ieri in conferenza stampa dall’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, corrisponde ad un tecnico che abbia esperienza nella terza serie italiana. Ciò fa pensare che tra i tanti nomi circolati in questi giorni, quello di Fabio Caserta potrebbe essere più che un sogno per la dirigenza del club di viale del Fante. In realtà, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento non ci sono stati contatti tra Sagramola e Caserta, anche perché l’ex Palermo e Catania è attualmente impegnato con la Juve Stabia. L’unico pensiero del tecnico, al momento, è quello di portare a termine il campionato e condurre alla salvezza il club, ma a giochi conclusi sarebbe tutto da vedere. D’altronde si sa, Palermo è una piazza alla quale difficilmente si dice di no…