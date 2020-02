In merito alla questione legata alla nota dei calciatori del San Tommaso, i quali hanno lamentato i mancati pagamenti e alcune problematiche societarie e alle voci che vorrebbero mister Claudio Pirone vicino alla panchina della società irpina, ai microfoni di “Notiziariocalcio.com” è intervenuto il direttore generale Annino Cucciniello. «Per quanto riguarda la questione allenatore, si tratta di sciocchezza, non c’è nulla di vero e nulla di cui parlare. In riferimento al comunicato dei calciatori, invece, sono rimasto davvero deluso: ho letto che al campo c’è soltanto il magazziniere, quando poi, il sottoscritto, senza ricevere soldi è sempre al campo, soltanto per passione. Mi sono sempre schierato dalla loro parte, oggi privatamente ne parlerò con loro. Più tardi, non escludo che usciremo con delle dichiarazioni ufficiali».