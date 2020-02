Negli ultimi giorni, pare si stiano avvicinando alcuni gruppi di investitori interessati all’acquisto del Taranto, squadra che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo negativo dal punto di vista societario con il presidente Giove più volte minacciato dai tifosi. Attualmente, i nomi avvicinati al club sono quelli dell’ex Martina Luca Tilia a capo di una cordata romana e quello del presidente del Bisceglie Nicola Canonico, per entrambi i casi lo stesso Giove ha negato una possibile trattativa relativa alla cessione del club. Prende sempre più piede, invece, la notizia di un interesse dall’irpinia, a guidare il gruppo ci sarebbe Montervino, attualmente direttore generale del Nola ed intermediario del gruppo di Luigi Izzo, quest’ultimo in fase di divorzio con l’Avellino. L’attuale presidente dei biancoverdi ha messo in vendita le sue quote e sembra sarebbe pronto a ripartire da Taranto con uomini di sua fiducia. In attesa di aggiornamenti, le notizie sono ancora da confermare.