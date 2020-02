Buone notizie sul fronte Coronavirus a Palermo. Come annunciato dal capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli nel corso della consueta conferenza stampa odierna, due dei tre pazienti ricoverati a Palermo sono guariti. Inoltre sulla turista bergamasca che ha dato il via al contagio, è stato diramato un bollettino medico. Ecco di seguito quanto si legge sulle condizioni: “La paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello, proveniente dalla bergamasca, risultata positiva ai test per coronavirus, è apiretica (senza febbre) ed in buone condizioni generali”.