Juventus-Napoli ha acceso un forte dibattito all’interno del calcio italiano. Stando a quanto riferito da “Ilcalcionapoli.it”, le regole federali contrastano con quelle ordinarie e si è creato l’ennesimo cortocircuito in cui tutti sembrano avere ragione. La Federcalcio ha confermato che la gara resta in programma, seguendo le direttive che sono state varate e ratificate lo scorso 2 ottobre, con le ‘Regole relative a impatto Covid-19 / gestione casi di positività e rinvio gare‘. Ma dall’altra parte c’è però la giustizia ordinaria e le regole sanitarie nazionali, sancite secondo la Circolare del Ministero della Salute che impone il rispetto della quarantena e sanzioni per l’eventuale violazione. In mezzo ci sono Juventus e Napoli, con le rispettive prese di posizione. I primi pronti a scendere in campo e a presentarsi stasera alle 20.45, i secondi fermi a Castel Volturno, in isolamento fiduciario.