Il Trapani non è si è presentato a Catanzaro per disputare il match valido per la seconda giornata del campionato di serie C girone C. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, la squadra granata non è al “Ceravolo” per il match in programma alle 17:30. Adesso il direttore di gara, il signor Luigi Carella di Bari, dovrà attendere i consueti 45 minuti prima di decretare la rinuncia e l’esclusione del club granata dal campionato di Serie C.