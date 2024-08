I tifosi del Palermo rispondono in maniera molto positiva in vista della stagione 2024-25. Nella giornata di oggi, giovedì 1 agosto, il club siciliano ha dato inizio alla vendita libera degli abbonamenti. In 5 ore sono state emesse oltre 1.000 tessere che, sommate alle 10.121 della fase di prelazione, permettono alla società siciliana di vantare ben 11.238 sostenitori fidelizzati.

