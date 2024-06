Calciomercato Salernitana: Candreva verso la cessione. La situazione

Molto probabilmente Antonio Candreva lascerà la Salernitana durante il calciomercato estivo. Dopo la retrocessione in Serie B, l’ex giocatore della Lazio sembra orientato a non voler prendere parte del progetto futuro dei campani. L’esterno offensivo sarebbe finit0 nel mirino del Como, che gli permetterebbe di continuare a giocare in Serie A, ma aspetterebbe qualche altra chiamata, magari dall’estero. A riportarlo è TuttoSalernitana.com.

Continue Reading