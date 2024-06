Pedullà: “Ds Bari, colloquio con Gemmi. Il sogno è Antonelli”

Il Bari è al lavoro per risolvere il dilemma legato al ruolo di direttore sportivo. Con Ciro Polito in bilico, secondo quanto riporta Alfredopedulla.com c’è stato un colloquio con Roberto Gemmi, il quale aspetta di capire i programmi del Cosenza. Tuttavia il sogno dei biancorossi è Filippo Antonelli, al momento in forza al Venezia dopo la parentesi di Monza.

Antonelli tra l’altro ha giocato a Bari nella stagione 2009-2010 e conosce bene la piazza. Ma adesso il dirigente è impegnato nella finale playoff contro la Cremonese, potrebbe decidere di restare e quindi bisogna aspettare. L’apprezzamento del Bari nei suoi riguardi è comunque fuori discussione.