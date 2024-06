Spezia, l’ag. di D’Angelo: «Nessun dubbio sulla sua permanenza»

Luca D’Angelo sarà confermato alla guida tecnica dello Spezia. Ai microfoni de “La Nazione“, l’agente sportivo dell’allenatore, Michelangelo Minieri, ha dichiarato le seguenti parole: «Nessun dubbio sulla permanenza di D’Angelo».

Per l’ex tecnico del Pisa è previsto un rinnovo del contratto fino al 2026, ricevendo anche garanzie sulla stabilità e sulle prospettive interessanti per la squadra. Lo Spezia è al lavoro per pianificare le prime mosse del calciomercato estivo in modo da regalare a mister D’Angelo una rosa di livello per il prossimo campionato.