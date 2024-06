TMW: “Pisa, Magalini o Rossi per il ruolo di Ds. Per la panchina c’è sempre Inzaghi”

Il Pisa si sta attivando per prepararsi adeguatamente alla prossima stagione calcistica, con l’obiettivo di continuare e migliorare il lavoro svolto finora sotto la guida di Alberto Aquilani. La squadra toscana sta considerando un cambiamento significativo nella leadership tecnica, puntando su Filippo Inzaghi, ex attaccante di squadre prestigiose come Milan e Juventus. Nonostante l’interesse del Pisa, Inzaghi è oggetto di concorrenza da parte di club di diverse categorie, inclusi il Verona in Serie A e il Catania in Serie C, rendendo la situazione competitiva e dinamica.

Oltre alla panchina, il Pisa è altresì focalizzato sul rafforzamento della sua struttura dirigenziale. Come si legge su “TMW” il club sta valutando la possibilità di nominare un nuovo direttore sportivo per portare nuova energia e competenza nel team. Tra i candidati per questa posizione ci sono Giuseppe Magalini e Giovanni Rossi, quest’ultimo noto per il suo precedente incarico con il Sassuolo. Queste mosse indicano un chiaro intento da parte del Pisa di ristrutturare e potenziare il team sia in campo sia fuori, per garantire una crescita sostenibile e risultati migliori nelle future competizioni.