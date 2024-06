Con Thiago Motta: “Giocherò regista” | Titolare nella Juve già dal ritiro del 10 luglio

Thiago Motta è pronto ad accogliere un nuovo titolare nella sua Juventus. In ritiro presente alla Continassa dal 10 luglio.

Sarà rivoluzione in casa Juve in estate. Definito ormai il nuovo allenatore da Giuntoli, con Thiago Motta pronto a firmare e a un passo dall’ufficialità, rimane da segnare i profili più interessanti su cui ripartire il prossimo anno.

Chissà se l’ex Inter preferirà per giocare davanti alla difesa un uomo con più muscoli e tanta corsa, alla Ferguson, o un altro profilo dai piedi delicati in grado di fungere da metronomo. Il lavoro con Giuntoli in queste settimana sarà costante, con tanti nuovi acquisti che aspettano la Vecchia Signora.

Eppure Thiago Motta, a parte le rivoluzioni sul mercato, una volta firmato il contratto con la Juventus, potrà iniziare a stilare una serie di calciatori da mandare via, e un’altra invece di quelli che più lo convincono per rimanere a Torino. Uno su tutti sembra averlo convinto, e a lui potrebbe affidare le chiavi del centrocampo.

Juve, un nuovo titolare per Thiago Motta

Una chiamata insperata in nazionale, adesso la voglia di lottare dopo i momenti bui e l’anno di stop. Fagioli è pronto a rimettersi in gioco sia con la maglia azzurra – lottando per la conferma e per volare in Germania – sia per quella bianconera. Il prossimo anno infatti il mediano potrebbe diventare un punto fermo della nuova Juventus, e tornare a ingranare con il nuovo allenatore.

Il giocatore si è raccontato a cuore aperto in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, comunicando ancora una volta la sua grande voglia di tornare in campo. Thiago Motta potrà puntare anche su di lui il prossimo anno, per tornare subito a vincere.

Fagioli: “Obiettivo? Vincere lo Scudetto”

“Siamo la Juventus, l’obiettivo è vincere lo Scudetto“. Parole da vero juventino per Fagioli, che ha incarnato con le sue parole lo spirito del “vincere è l’unica cosa che conta”, a differenza di recenti narrazioni che spesso avevano fatto da eco alla Continassa negli ultimi anni.

Fagioli potrebbe essere il perno della nuova Juventus targata Thiago Motta, con il tecnico che anche in caso di rivoluzione sul mercato a centrocampo, dovrebbe tenere un posto da titolare al giovane regista. Il ruolo di vertice basso in effetti, dopo le annate non proprio indimenticabili di Locatelli in quella zona, potrebbe essere suo l’anno prossimo, fiducia del nuovo allenatore permettendo.