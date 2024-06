Finalmente è la volta buona: Depay finisce gli Europei e viene a giocare in Serie A | Accordo con l’Atletico e con l’agente

Depay è pronto a trasferirsi in Serie A dopo gli Europei: all’Atletico Madrid è il suo tempo è finito. Arriva in Italia per rilanciarsi.

L’ultima chance di provare a incidere da protagonista. Memphis Depay a 30 anni cerca la continuità mai avuta nelle ultime stagioni. Le maglie importanti e pesanti non sono mancate nella sua carriera, certo, ma con quel talento mai forse espresso al 100% rimane tanto amaro in bocca.

Depay ha fatto giusto in tempo a ferire l’inter in Champions League, siglando il gol del 2-1 in Atletico Madrid-Inter che aveva prolungato ai supplementari e poi ai rigori la gara vinta dagli spagnoli degli ottavi di finale. Ultimo squillo di una stagione con poche gioie, 5 gol in Liga in 23 presenze. Ma il tempo per rifarsi per il classe 1994 non manca. A partire dagli Europei, poi sarà addio a Madrid.

La conferma del suo addio è arrivata direttamente da Koeman, che ha affermato che Depay non vestirà la maglia dei colchoneros la prossima stagione. In Italia non mancano gli estimatori, e una su tutte potrebbe approfittare del contratto in scadenza dell’olandese.

Depay, addio all’Atletico dopo gli Europei: c’è un’italiana

Al momento l’olandese ha in testa solo l’Europeo, dove non ci sarà tra gli altri Zirkzee al suo fianco. Depay con gli Orange vorrebbe riportare a casa un trofeo che manca dal 1988, ma guarda anche al futuro. Una volta finito il torneo in Germania il giocatore si siederà al tavolo delle trattative e ascolterà le offerte più allettanti.

In Serie A, ormai finito il feeling con l’Inter, la Juventus e il Milan, che a lungo negli scorsi anni lo avevano corteggiato, la squadra più vicina sembra essere la Roma. I giallorossi hanno tanti punti interrogativi in attacco, e un colpo low cost di questo tipo potrebbe essere oro per il club giallorosso, nonostante si tratti pur sempre di una sorta di ennesima scommessa.

Il prezzo per Depay

Un contratto in scadenza nel 2025 e forse l’ultima grande chance di firmare un ingaggio importante a 30 anni in Europa. Memphis Depay dopo tanto flirt con la Serie A potrebbe veramente arrivare in Italia quest’anno.

Il prezzo si aggira intorno ai 10 milioni di euro, e nemmeno l’ingaggio è del tutto proibitivo (circa 4 milioni di euro). La Roma, che in attacco dovrà tappare dei buchi, sembra essere la squadra più vicina rispetto ad altre italiane. Ma il futuro di Depay si deciderà dopo l’Europeo tedesco.