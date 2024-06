No grazie, per me puoi andare via: lascia l’Atletico di Simeone e viene in Serie A | A parametro zero è un capolavoro

Simeone ha dato il via libero al giocatore, che dirà addio all’Atletico Madrid: arriva in Serie A a parametro zero in estate.

Tempo di addii per tanti giocatori. In estate il calciomercato in Europa è pronto a decollare, e prima degli Europei tanti big club vorrebbero già mettere in piedi un’ossatura importante per non trovarsi a luglio poi agli appuntamenti con i vari ritiri a dover rincorrere. Una corsa contro il tempo, che rende ancora più fondamentale il periodo delle prime settimane di giugno per agire.

Mentre alcune società attueranno addirittura politiche come il non ingaggiare giocatori che andranno agli Europei, proprio per questioni organizzative e di tenuta fisica, dalla Spagna potrebbe arrivare un assist per la nostra Serie A. Gli occhi delle squadra italiane sono sulla Liga, dove ci sono diversi campioni in uscita.

Uno su tutti, ormai in rotta con Diego Simeone, lascerà la Spagna ed è pronto a parametro zero a trasferirsi in un’altra squadra. Magari in Serie A, dove non mancano gli estimatori. Un colpo a zero da non lasciarsi scappare per tre top club italiani.

Dalla Liga alla Serie A

Simeone ha ormai dato il suo via libera, il 30 giugno non ci sarà rinnovo di contratto come ha affermato lo stesso giocatore ai microfoni de El Chiringuito. Stiamo parlando di Gabriel Paulista, difensore ex Valencia che ha trascorso gli ultime sei mesi di stagione con la maglia dei colchoneros.

Il giocatore a breve saluterà l’Atletico Madrid senza troppa nostalgia, visto che in questi sei mesi trascorsi nella capitale ha collezionato appena cinque presenze. Ecco le sue parole rilasciate all’emittente spagnola: “Non ho ancora deciso cosa farò, i miei agenti stanno lavorando. La verità è che ci sono delle cose che ancora non so, quando arriva il momento di rinnovare mi piace saperlo il più tardi possibile perché voglio godermi la mia famiglia e le vacanze“.

Paulista, Milan, Roma e Inter sul difensore

Il giocatore a El Chiringuito ha poi sottolineato che una delle opzioni a lui più favorevoli – anche dal punto di vista familiare – sarebbe un ritorno a Valencia. Non è da escludere però l’approdo in Serie A.

Gabriel Paulista a 33 anni, un passato con la maglia dell’Arsenal, è un giocatore di ottima esperienza che a parametro zero farebbe gola a tante squadre della Serie A, come Milan, Inter e Roma, al momento tutte alla ricerca di un difensore.