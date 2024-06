TMW: “Sirene dalla B per Donati: Bari e Sudtirol su di lui”

Massimo Donati, l’ex centrocampista di squadre come Atalanta, Bari e Milan, si sta distinguendo come allenatore alla guida del Legnago. Dopo un’impressionante prestazione che ha portato la squadra al sesto posto in classifica, proprio dietro l’Atalanta Under 23 di Francesco Modesto, il suo nome ha iniziato a circolare con interesse nel mondo del calcio.

Come si legge su “TMW” sia il Bari che il Sudtirol hanno mostrato un notevole interesse, facendo sondaggi sulle possibilità di ingaggiarlo. Questo crescente interesse potrebbe concretizzarsi in una proposta formale nei prossimi giorni, suggerendo che Donati potrebbe essere pronto per un importante salto di qualità nella sua carriera di allenatore.