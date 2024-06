Corriere dello Sport: “Brunori lascia Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A e anche sul futuro di Matteo Brunori.

Nell’anno della clamorosa retrocessione del Sassuolo, si aprono nuove opportunità per i club di A alla ricerca di giocatori pronti e a costi contenuti come può essere, ad esempio, Daniel Boloca. Il classe ’98 dei neroverdi, accostato anche alla Fiorentina, lascerà infatti la serie cadetta visto che ad oggi rappresenta pure un’idea dell’Empoli di Davide Nicola. I toscani vogliono rafforzare la linea mediana e, già da alcuni giorni, hanno riaperto pure il file Fabio Miretti, centrocampista della Juventus già sui taccuini di Monza, Udinese e Genoa. Non solo innesti per la linea mediana: i toscani duellano con i liguri pure per Matteo Brunori, pronto all’addio dopo la contestazione dei tifosi del Palermo, e attratto dal salto in serie A.

DOPPIA PISTA. Primi ragionamenti e prime riflessioni pure per il Como, che in questo momento è una delle società con maggiore appeal per serietà e solidità del progetto. Di conseguenza, sono tanti i calciatori che si sono offerti al club di Cesc Fabregas: e parliamo anche di giocatori stranieri molto importanti. La società lombarda, intanto, sta facendo insieme al Parma dei ragionamenti su Andrea Belotti e Andrea Pinamonti per l’attacco, mentre sono rimandate le riflessioni su Antonio Candreva, in uscita dalla Salernitana e alla ricerca di una nuova squadra in serie A o all’estero.

MONZA, ORE CALDE. In queste ore Raffaele Palladino comunicherà al Monza la sua decisione definitiva e si legherà alla Fiorentina. I biancorossi sono da tempo a conoscenza del pensiero del tecnico campano che, in vista della prossima stagione, vuole alzare l’asticella puntando ad obiettivi più alti rispetto alla salvezza tranquilla. Già da tempo l’ad biancorosso Galliani si è tutelato sfruttando il canale privilegiato con Alessandro Nesta, che resta in pole position, e Andrea Pirlo. Con gli ex milanisti attenzione anche a Marco Baroni. Un altro ex campione del mondo come Pippo Inzaghi è invece sempre nei pensieri del Verona insieme all’ex Sassuolo Alessio Dionisi e a Massimo Donati. Salutato Marco Baroni, infatti, i gialloblù hanno l’esigenza di ripartire subito con un tecnico in grado di condividere i programmi del club sul mercato. Walace dell’Udinese ha offerte dalla Spagna, con il Real Betis al lavoro per presentare presto una proposta: il suo nome era nella lista dei giocatori di cui Gino Pozzo ha parlato nei giorni scorsi con Aurelio De Laurentiis. Dopo il deludente prestito al Maiorca, Nemanja Radonjic è invece destinato a tornare al Torino.