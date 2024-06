Corriere dello Sport: “Segre, altro futuro nel nuovo Palermo. Rinnovo vicino”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro di Segre con il rinnovo vicino.

Jacopo Segre rappresenta un punto di incontro tra il presente e il futuro del Palermo. Il centrocampista torinese, salvo sorprese, è uno degli elementi su cui il City Group intende costruire il progetto della squadra. Segre ha un contratto in scadenza nel 2025 e, sebbene i discorsi per il rinnovo siano attualmente in stand-by, ci sono stati i presupposti per un epilogo positivo della trattativa, grazie alla volontà di entrambe le parti di proseguire il loro rapporto.

A gennaio, il Palermo ha respinto le avances di altri club, in particolare della Salernitana, confermando l’importanza di Segre nei piani futuri della squadra. Il giocatore stesso sogna di raggiungere la Serie A con la maglia rosanero. Dopo la delusione per l’eliminazione nelle semifinali dei playoff, Segre è pronto a tornare in campo con rinnovate ambizioni e entusiasmo, supportato dall’affetto dei tifosi siciliani.

Stagione da Record

Segre ha chiuso la stagione con 7 gol, il suo record personale, piazzandosi al secondo posto nella classifica marcatori della squadra dietro Brunori. Sei delle sue reti sono state di testa, mostrando la sua abilità in questa particolare fase del gioco. Tra dicembre 2023 e l’inizio di febbraio, Segre ha segnato in due serie di tre partite consecutive. Nonostante un calo fisiologico dopo la partita contro il Bari e l’arrivo del nuovo allenatore Mignani, che gli ha assegnato compiti diversi rispetto alla gestione di Corini, Segre ha mantenuto un bilancio positivo.

Numeri e Contributo

Nella stagione appena conclusa, Segre ha collezionato 38 presenze, 4 assist e 7 gol, portando il totale a 11 reti con la maglia del Palermo considerando anche la stagione precedente. Questi numeri consolidano la sua efficacia e affidabilità, rendendolo una base solida su cui costruire per il futuro del club.