Calciomercato Salernitana: asse col Bologna, possibile scambio Sosa-Maggiore

Salernitana molto attiva in questi primi giorni di mercato invernale. Dopo gli arrivi di Raimondo, Corazza, Cerri e Girelli i granata non hanno intenzione di rinunciare alle altre entrate, facendo leva su qualche nome in uscita. Infatti, i campani starebbero trattando con il Bologna per la cessione di Giulio Maggiore, seguito in Serie A e che potrebbe lasciare Salerno per una cifra importante. I rossoblù potrebbero inserire il giovane Joaquin Sosa come contropartita, difensore che potrebbe rinforzare così il reparto arretrato di mister Breda. Lo riporta Salernitananews.it.

