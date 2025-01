Calciomercato Sampdoria: sfida al Rapid Bucarest per Compagno

Andrea Compagno potrebbe ripartire dall’Italia dopo le ultime esperienze all’estero. L’attaccante palermitano, svincolatosi da poco dal Tianjin Jinmen Hu, potrebbe sbarcare in Serie B in questi giorni di calciomercato invernale. Secondo “Il Secolo XIX” il giocatore 28enne sarebbe finito nel mirino della Sampdoria, a caccia di un rinforzo per il suo reparto offensivo. Affinchè l’affare vada in porto sarà importante capire la valutazione di mister Leonardo Semplici sull’ex Steaua Bucarest, sul quale c’è anche il forte pressing del Rapid Bucarest.

