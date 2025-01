Ok abbiamo deciso: ti prendiamo | Visite mediche fissate per Paul Pogba: c’è la firma

Fine del calvario per Paul Labile Pogba: l’ex centrocampista della Juventus ha trovato una nuova squadra pronta a scommettere su di lui.

Pare essere giunto alle battute conclusive il lungo calvario di Paul Labile Pogba. L’ex centrocampista della Juventus, dopo la risoluzione del contratto dei mesi scorsi con la “Vecchia Signora”, avrebbe individuato la squadra intenzionata a puntare su di lui sin da subito. L’obiettivo è quella di pianificare e costruire insieme un futuro di vittorie.

Uno scenario che stuzzica non poco l’appetito del transalpino, rimasto per troppo tempo lontano dal rettangolo di gioco e desideroso di tornare a riassaporare il clima partita. L’ex United è convinto di potersi rivelare ancora fondamentale e di poter dire la sua nello scenario calcistico internazionale.

La squalifica per doping ha inciso in maniera esponenziale sulla sua seconda parentesi a Torino, assieme agli infortuni fisici che ne hanno limitato fortemente l’esplosione. Il valore del calciatore, come spesso accade in casi come questi, è del tutto fuori discussione e questo lo sa molto bene il club che si è messo prepotentemente sulle sue tracce.

L’intesa esisterebbe già, così come sarebbero in fase di programmazione le visite mediche propedeutiche alla sottoscrizione ufficiale dell’accordo. Paul Pogba è quindi ufficialmente pronto a ripartire e a farlo in grande, grandissimo stile.

Paul Labile Pogba ha trovato squadra: l’ex Juventus è pronto a ripartire

Da dove ricomincerà, quindi, l’avventura sportiva del “Polpo” più famoso del calcio mondiale? Indubbiamente la destinazione è allettante e consentirebbe al francese di sognare una rinascita in grande stile, circondato da campioni pazzeschi.

Il blasone del club e del torneo che andrebbe a disputare sono talmente grandi che, da parte del fuoriclasse, i dubbi circa il trasferimento sarebbero sostanzialmente prossimi allo zero. Non resta dunque che limare eventualmente gli ultimi dettagli (non è escluso che questo sia già stato fatto) e sottoporsi ai test fisici necessari alla chiusura di una trattativa di cui si parlerà a lungo in tutto l’orbe terracqueo: sarà il colpo del mercato di gennaio.

Torna Paul Pogba: dopo la Juventus, il transalpino rinforzerà una big

Quale sarebbe (potremmo ormai dire sarà, ndr) la prossima compagine in cui militerà Paul Labile Pogba? L’ex bianconero andrà a giocare dall’altra parte dell’Atlantico, negli Stati Uniti d’America, più precisamente all’Inter Miami, i cui vertici dirigenziali avrebbero ormai dato il via libera definitivo per affondare il colpo e regalare al loro allenatore un rinforzo di spessore del calibro del classe 1993.

Ulteriori aggiornamenti e sviluppi sono attesi nelle prossime ore, quando il giocatore d’Oltralpe dovrebbe raggiungere l’America per unirsi ai nuovi compagni, conoscere tutto lo staff tecnico (e non solo) e iniziare così a fornire il suo apporto alla causa.