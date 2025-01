Sportitalia: “Sampdoria, valutazioni su Niang e Compagno”

La Sampdoria vuole rinforzarsi in attacco, soprattutto dopo la cessione di Antonino La Gumina al Cesena. Secondo quanto appreso da Sportitalia, fra le piste del il reparto avanzato sono stati fatti dei sondaggi, seppur non ancora approfonditi, legati a due svincolati, ovvero M’Baye Niang e Andrea Compagno. Quest’ultimo è apprezzato dal Rapid Bucarest ed è anche un’idea per il Monza. I loro profili non sono gli unici approcciati, dato che sono in corso valutazioni sugli innesti più adatti a completare la squadra di mister Semplici.

