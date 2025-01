Calciomercato Spezia: Seghetti e Folino nel mirino di Melissano

Lo Spezia potrebbe effettuare una campagna acquisti di prospettiva in questa finestra di calciomercato invernale. Come riportato da “La Nazione“, il club bianconero non molla la pista che porta all’attaccante Alessandro Seghetti del Perugia. Il giocatore potrebbe essere acquistato in questi giorni e lasciato in prestito in Umbria per crescere ulteriormente. In Serie B, invece, gli occhi del direttore sportivo Stefano Melissano sono puntati in casa Juve Stabia. Per la difesa, con Bertola verso l’addio a giugno, piace Francesco Folino, per il quale si cercherà un affondo nella prossima settimana.

