Calciomercato Roma, annuncio ufficiale del Paris Saint Germain | Grandi sorrisi durante la firma

Il club transalpino ha annunciato per la sorpresa di tutti i tifosi una grande operazione di mercato in cui sono coinvolti anche i giallorossi.

Il mercato di gennaio è ormai andato in archivio, ed è tempo di cominciare a fare un primo resoconto. In casa Roma sia il tecnico Daniele De Rossi che i tifosi possono essere molto felici per quanto fatto dalla società.

Ben tre nuovi rinforzi sono arrivati nella Capitale per dare una mano alla squadra a centrare gli obiettivi stagionali: Huijsen, Angelino e, soprattutto, Baldanzi, preso dal ds Tiago Pinto quando ormai più nessuno ci credeva più.

Tuttavia un altro affare clamoroso che coinvolge i giallorossi è stato ufficializzato dal Paris Saint Germain. Il calciatore ha infatti firmato il contratto con grande felicità e si appresta ad incominciare la sua nuova avventura.

Il calciatore al centro dell’affare

Sul gong della finestra di mercato invernale il PSG ha ufficializzato la cessione di Hugo Ekitiké all’Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto. Il 21enne francese era stato acquistato la scorsa estate a titolo definitivo dal club dello sceicco Al Khelaifi dallo Stade Reims per quasi 30 milioni di euro. Nonostante la importante cifra spesa però con Luis Enrique in panchina il giovane centravanti non è riuscito a trovare spazio con la maglia parigina, totalizzando appena 8 minuti di gioco in campionato.

Per questa ragione dunque sia lui che la società hanno deciso di separarsi, e dopo quasi un mese di trattative e indiscrezioni, i tedeschi si sono assicurati le sue prestazioni. Questo affare concluso però in un certo qual modo coinvolge anche la Roma, che, in particolare nelle scorse ore, era stata accostata da diverse fonti al calciatore.

Cambiano i piani della Roma per il futuro

Come detto il bomber transalpino era stato accostato ai giallorossi, soprattutto per la prossima estate. Il quasi certo addio di Lukaku infatti costringe la società capitolina a trovare un nuovo attaccante al termine della stagione, e il giovane classe 2002 era uno dei preferiti dalle parti di Trigoria.

A questo punto dunque la famiglia Friedkin dovrà cambiare i propri piani, e deve iniziare a valutare altri profili per il ruolo di attaccante del futuro. Vedremo dunque su chi virerà la Magica, anche se tra i tifosi c’è un po’ di rammarico per questo colpo sfumato, visto che le qualità di Ekitiké sono alquanto importanti.