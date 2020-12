Lutto per il Palermo calcio a 5. Purtroppo Antonino Guercio non c’è l’ha fatta, ha perso la sua battaglia.

Il Palermo calcio a 5 ha voluto dedicargli un post sulla propria pagina Facebook, di seguito il messaggio:





“Tonino ha perso la sua battaglia.

Per noi non è mai stato solo un sopraffino interprete del futsal, avversario o nostro tesserato che sia.

Per noi è stato in primis un uomo, una bravissima persona alla quale ci siamo legati fin dal primo momento in cui ha varcato la soglia del Tocha Stadium.

Abbiamo pregato per lui, abbiamo tifato per lui. Abbiamo sperato che il suo sorriso, la sua grinta, la sua voglia di lottare avessero la meglio.

Ora siamo senza parole, addolorati e distrutti dalla perdita di quello che per noi era un amico, non solo un giocatore di futsal. Ora possiamo solo stringerti alla famiglia nel dolore e nel ricordo di quella grande persona che era e che ci ha lasciato.

Ciao Tonino, per sempre uno di noi”.

