La terza ondata di Coronavirus allarma l’Italia, ancora non si è concluso il braccio di ferro nel governo in vista del nuovo decreto che dovrebbe fissare limiti per il Natale e gli altri giorni di festa. Secondo quanto riporta “La Repubblica.it”, il governatore veneto Luca Zaia ha chiesto durante la riunione con l’esecutivo l’istituzione di una ”zona rossa” nazionale immediata, per bloccare l’allarmante escalation del virus, che in Veneto colpisce come mai fino ad ora, col record di morti. Il premier Conte però, non sembra convinto di attivare una zona rossa nazionale. Per il premier, sarebbe meglio limitarsi alle regole della zona arancione.

I ministri Boccia e Speranza sono invece per la linea dura proposta da Zaia, visto l’aumento dei contagi e dei morti. E a dar man forte ai rigoristi ci pensa anche il capo delegazione del Pd Dario Franceschini, fautore del lockdown per le feste: “E’ tempo di scelte rigorose di governo e parlamento – dice – solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani”.





Nel pomeriggio al Senato è previsto un voto su alcune mozioni sul divieto di spostamenti tra piccoli comuni in alcuni giorni festivi. Ma l’appuntamento può diventare l’occasione per la maggioranza di approvare una mozione unitaria che inviti l’esecutivo ad adottare provvedimenti più drastici in vista delle feste. Servirà poi un decreto che abroghi quello attuale e introduca le novità.