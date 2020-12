Stop alle spese folli nel campionato cinese, la Federazione infatti ha stabilito un tetto ingaggio salariale che non potrà superare i 75 milioni di euro.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it” questo permetterà alla federazione calcistica cinese di contenere i costi nel triennio 2021-2023. Ci sarà inoltre un tetto di 3 milioni di euro di ingaggio lordi per gli stranieri che giocheranno in Cina. Ovviamente chi non rispetterà le regole verrà severamente punito con punti di penalizzazione, squalifiche ai giocatori, fino alla retrocessione del club.





Ciò comporterà sicuramente il malcontento di alcuni grandi calciatori che sono nel paese asiatico tra cui Oscar e El Sharaawy. Il centrocampista brasiliano ha al momento un ingaggio di 21 milioni di euro a stagione, con queste nuove regole la retribuzione del brasiliano verrà notevolmente diminuita.